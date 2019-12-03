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03.12.2019 - 19:13 |

Fenerbahçe ve Trabzonspor PFDK'ya sevk edildi

TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu SÃ¼per Lig'den 7 kulÃ¼bÃ¼ Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etti.Â

Fenerbahçe ve Trabzonspor PFDK'ya sevk edildi

TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk MÃ¼ÅŸavirliÄŸi, SÃ¼per Lig'den 7 kulÃ¼bÃ¼ Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.Â 

TFF'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, SÃ¼per Lig'de 13. hafta mÃ¼sabakalarÄ±ndaki disiplin ihlallerinden dolayÄ± FenerbahÃ§e, Trabzonspor, BtcTurk Yeni Malatyaspor, Ã‡aykur Rizespor, GÃ¶ztepe, Yukatel Denizlispor ve Ä°ttifak Holding Konyaspor'un PFDK'ye gÃ¶nderildiÄŸi bildirildi.Â 

TFF 1. Lig temsilcilerinden Adanaspor'un kulÃ¼p baÅŸkanÄ± Bayram AkgÃ¼l ve Giresunspor'un kulÃ¼p baÅŸkanÄ± Sacit Ali Eren disipline verildiÄŸi kaydedildi.Â 

OsmanlÄ±spor'un teknik direktÃ¶rÃ¼ Mustafa DalcÄ±, Boluspor Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Osman Ã–zkÃ¶ylÃ¼, Ekol Hastanesi BalÄ±kesirspor Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Ali TandoÄŸan, BalÄ±kesir temsilcisinin teknik sorumlusu Mustafa Ati GÃ¶ksu ile antrenÃ¶rÃ¼ Recep Biler'in de farklÄ± ihlallerden dolayÄ± PFDK'ye sevk edildiÄŸi aktarÄ±ldÄ±.

Â AyrÄ±ca Adanaspor ve Bursaspor kulÃ¼plerinin de disiplin kuruluna gÃ¶nderildiÄŸi belirtildi.

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