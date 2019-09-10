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10.09.2019 - 09:15| TAKVİM

Fenerbahçe Vedat Muriç'in fiyatını belirledi!

Kanarya sezon başında Vedat Muriç'i Çaykur Rizespor'dan 3.5 milyon Euro bedelle transfer etmişti. F.Bahçe, 3.5 milyon Euro bedelle alınan Kosovalı golcüyü, 20 milyon Euro’nun altında bir rakama satmayacak.

F.Bahçe sezon başında Vedat Muriç'i Çaykur Rizespor'dan 3.5 milyon Euro bedelle transfer etmişti. Kosovalı golcü, hazırlık dönemi, lig maçları ve milli takımda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Avrupa'nın devleri peşine düştü. Scoutlar onu adım adım takip etti

KANARYA HAREKETE GEÇTİ

Son olarak Kosova'nın Çekya ile oynadığı maçı izleyen scoutların bugünkü İngiltere maçında da Vedat Muriç'i mercek altına alacağı öğrenildi. F.Bahçe bu gelişmeler üzerine harekete geçti.

SON SÖZ FENERBAHÇE'NİN

F.Bahçe oyuncusunun değerini 20 milyon Euro olarak belirledi. Tottenham, Lazio, Napoli ve Fiorentina 25 yaşındaki golcüyü transfer etmek için plan yapmaya başladı. Ama son söz F.Bahçe'nin...

AVRUPA ONUN BÜYÜK HAYALİ

Vedat Muriç hemen hemen her fırsatta Avrupa hayalinin olduğunu dile getiriyor ancak Fenerbahçe'de şamipyonluk yaşamadan da takımdan ayrılmayı düşünmüyor.

Fenerbahçe Vedat Muriçin fiyatını belirledi

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