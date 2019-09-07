Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerFenerbahçeFenerbahçe yarın Bursaspor'la karşılaşacak
07.09.2019 - 14:15| İSTANBUL (AA)

Fenerbahçe yarın Bursaspor'la karşılaşacak

Fenerbahçe, milli maçlar dolayısıyla verilen arada yarın TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor ile hazırlık müsabakası oynayacak. Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Fenerbahçe yarın Bursaspor'la karşılaşacak

Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenman milli takımlarda yer alan oyunculardan yoksun gerçekleştirildi.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başlayan idmanda oyuncular, iki gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma ile pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Ümit Milli Takım'dan dönen oyuncular Altay Bayındır ve Murat Sağlam da idmanda yer aldı.

Fenerbahçe, milli maçlar dolayısıyla verilen arada yarın TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor ile hazırlık müsabakası oynayacak. Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

 

 

 

 

Inter'den Emre Belözoğlu'na doğum günü kutlaması!
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kasapoğlu'ndan Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı'na tebrik telefonu

Kasapoğlu'ndan Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı'na tebrik telefonu

Abdullah Avcı: Lemina ortada yok, biz de Elneny'yi aldık

Abdullah Avcı: Lemina ortada yok, biz de Elneny'yi aldık

Yeni Zelanda-Japonya: 111-81

Yeni Zelanda-Japonya: 111-81

Ozak Kabak sahalara döndü

Ozak Kabak sahalara döndü

Sıradaki Haber