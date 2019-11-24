Süper Lig'de 12. haftanın kritik karşılaşmasında Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor'a konuk oluyor. Sarı lacivertli takım deplasmandan üç puan çıkarması halinde haftayı 2. sırada tamamlayacak. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan mücadele saat 19.00'da başladı.

YENİ MALATYASPOR - FENERBAHÇE: 0-0

*İlk yarı sona erdi

Kaçan Penaltı: 45+9' Emre Belözoğlu (Fenerbahçe)

Önemli pozisyonlar

12. dakikada Yeni Malatyaspor mutlak pozisyonu kaçırdı. Guilherme kaleci Altay ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda top dışarı çıktı.

30. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Moses'ın uygun durumda yaptığı vuruş dışarı gitti.

40. dakikada Altay'ın elinden kaçırdığı top sonrasında ağlara gitti. Mete Kalkavan faul kararı verdi.

45+7'de VAR incelemesinin ardından Mete Kalkavan, Fenerbahçe lehine penaltı kararı verdi.

İKİ TAKIMIN 11'İ

YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Mina, Robin, Mustafa, Chebake, Sakıb, Acquah, Gökhan Töre, Guilherme,Bifouma, Jahovic

FENERBAHÇE: Altay, Serdar, Zanka, Dirar, Hasan Ali, Gustavo, Emre, Ozan, Tolga, Moses, Alper

MAÇTAN NOTLAR

Sergen Yalçın yok

Yeni Malatyaspor'da teknik direktör Sergen Yalçın zorlu maçta takımının başında yer alamadı. 2 hafta önce Kasımpaşa deplasmanında kırmızı kart gören ve müsabaka hakemine gösterdiği sert tepkiden dolayı 4 maç ceza alan Yalçın, Fenerbahçe karşılaşmasını tribünden izledi.

Forvetsiz Fenerbahçe

Süper Lig'de 12. haftanın en kritik maçlarından birini oynayan Fenerbahçe sahaya forvetsiz çıktı. Muriç, Kruse ve Mevlüt Erdinç'in sakatlığı nedeniyle bu zorlu deplasmanda Ersun Yanal golcüsüz kaldı.

Sarı-lacivertli takımda Vedat Muriç ilk kez formasından uzak kaldı. Kosovalı forvet, Türkiye kariyerinde tam 51 maç sonra bir mücadelede forma giyemedi.

Sadık hasret giderdi

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Yeni Malatyaspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Sadık Çiftpınar, eski stadına rakip olarak geldi.

Maç öncesinde sarı-siyahlı kulüpteki tanıdıklarıyla bir araya gelen ve eski takım arkadaşlarını gören Sadık hasret giderdi.

Bir süre eski dostlarıyla sohbet eden tecrübeli futbolcu, daha sonra başarılar diledi. Sahaya ısınmaya çıkıldığında Yeni Malatyaspor tribünlerinde tüm gözler eski kaptanları Sadık'a döndü.

U19'da Ömer Faruk farkı

Günün ilk maçı U19 takımları arasında oynandı. Yeni Malatyaspor U19 takımına konuk olan Fenerbahçe U19 takımı, genç yıldız Ömer Faruk Beyaz'ın 89. dakikada attığı golle 1-0 kazandı.

Elit U19 Ligi'nde Fenerbahçe bu sonuçla puanını 14'e çıkardı.

Hadebe şoku

Yeni Malatyaspor’da Zimbabweli Hadebe şoku yaşandı. Hadebe'nin pasaportunda çıkan problem yüzünden milli takımından dönemedi. Hadebe, kritik mücadelede Fenerbahçe karşısında forma giyemedi.

Öğretmenler Günü unutulmadı

Karşılaşma öncesi 24 Kasım Öğretmenler Günü unutulmadı. Tribünlere özel pankartlar asılarak, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm öğretmenlerin günü kutlandı.

Futbolcular da sahaya özel hazırlanan pankart ile çıktı.

Sadece 4 yabancı

Fenerbahçe ilk 11'inde önemli bir detay dikkat çekti. Ersun Yanal'ın sahaya sürdüğü kadroda sadece 4 yabancı yer aldı. Moses, Zanka, Gustavo ve Dirar sahaya çıkan yabancı oyuncular oldu. Hem eksikler hem de yedekte kalan isimler nedeniyle böyle bir tablo oluştu.

İlk 11'de 7 yerli 4 yabancı vardı.Yeni Malatyaspor'da ise tam tersi 7 yabancı 4 yerli bulundu.

Malatya'da büyük coşku

Fenerbahçe'yi konuk eden Yeni Malatyaspor'da taraftarlar maça yoğun ilgi gösterdi. Sarı-siyahlı tribünler takımlarını yalnız bırakmadı.

Tribünlerin tamamına yakını doldu. Fenerbahçe taraftarları da kendilerine ayrılan bölümü doldurdu.

Emre Belözoğlu'na çiçek

Karşılaşma öncesinde Yeni Malatya Stadı'nda güzel bir hareket oldu. Yedek kulübelerinin arkasında bulunan bir Fenerbahçe taraftarı ve küçük kız kaptan Emre Belözoğlu'nu çağırdı.

Duruma kayıtsız kalmayan Emre, hemen o bölgeye gitti. Küçük taraftar, Fenerbahçe kaptanına çiçek verdi ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yeni Malatya taraftarları da bu hareketi alkışladı.