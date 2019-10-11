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11.10.2019 - 18:45 | | AA

Fenerbahçe Yönetim Kurulu'nda görev değişikliği

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu'nda görev değişikliğine gidildi.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu'nda görev değişikliği

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu'nda görev değişikliğine gidildi.

 Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre yönetim kurulu toplantısında alınan karar doğrultusunda genel sekreterlik görevine Burak Kızılhan getirildi. 

Sevil Zeynep Becan kürek, Turhan Şahin ise atletizm, boks ve masa tenisi şubelerinden sorumlu olarak görevlendirildi. İlker Dinçay'a da yüzme ve yelken şubelerinde görev verildi.

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