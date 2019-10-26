Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu başladı

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek. Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleşen toplantı, Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük'ün konuşmasıyla başladı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Yönetim Kurulu'nun tam kadro olarak yer aldığı toplantıda, kongre üyeliğinde 25 yılını tamamlayarak yüksek divan kurulu üyesi olma hakkı kazanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da plaketi takdim edilecek. Toplantıda açılış konuşmasını yapan Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük,"Saat 14 gibi biraz erken biraz geç olmak üzere Cumhurbaşkanımız teşrif edecekler. Cumhurbaşkanımız gelene kadar olağan gündemimizi bitirmemiz gerekiyor. Bazı üyeler bana kızacak konuşma alışkanlığı abonesi olanlar. Konuşma sırası ve sözü kimseye vermeyeceğim." dedi.