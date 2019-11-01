Fenerbahçe - Zalgiris maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da

Euroleague’de ilk 5 maçlık periyotta aldığı sonuçlarla şimdiye kadar sezonun en büyük sürprizini yapan Fenerbahçe, son olarak Çarşamba günü Maccabi Tel Aviv deplasmanında kaybederken böylece dış sahadaki 4. maçından da yenik ayrıldı. Şimdiye kadar sadece evinde Baskonia karşısında kazanabilen Sarı-lacivertliler hafta sonunda da ING Basketbol Süper Ligi’nde de son olarak Galatasaray derbisini kaybederek ligdeki ilk yenilgisini aldı. Geçen sezon play-off’ta karşılaşan iki ekibin mücadelesinde Fenerbahçe 3-1 kazanarak Final Four’a yükselmişti.

Çarşamba akşamı evinde Zenit St Petersburg ile karşılaşan Zalgiris Kaunas, normal süresi 62-62 biten maçta uzatmalarda 20-8 kaybetti ve üst üste iki maçlık galibiyet serisine son verdi. Bu sezon ki tek deplasman maçında İtalya’da Milano’ya kaybettiler. 2018/19’da normal sezonda İstanbul’da Anadolu Efes ve Darüşşafaka’yı deviren Litvanya temsilcisi, Fenerbahçe’ye ise kaybetmişti. Şimdiye kadar 21 kez karşılaşan iki ekibin mücadelesinde Zalgiris Kaunas 6 kez güldü.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

İki ekip arasında Euroleague’de oynanan son 10 maçın 8’ini Fenerbahçe kazandı.

Zalgiris Kaunas, Euroleague’de normal sezondaki son 13 dış saha maçının 9’unu kaybetti.

Fenerbahçe, Euroleague’de normal sezonda evinde oynadığı son 16 maçı da kazandı.

ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih Fenerbahçe’nin maçı kazanacağı yönünde. Bu maçı kuponlarına ekleyen Misli.com üyelerinin %38’den fazlası ev sahibinin normal sezonun ikinci galibiyetine almasına kesin gözüyle bakıyor.

Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği diğer tercih oyun ise ilk çeyrek oyunu. Bu maça kuponlarında yer veren üyelerin yaklaşık %12’si Fenerbahçe’nin maça iyi bir başlangıç yaparak ilk çeyreği önde kapatacağını düşünüyorlar.

MİSLİ.COM BASKETBOL EDİTÖRÜ CAN ÖZAY’IN TERCİHİ

Zalgiris son dönemde iyi oynamasına rağmen kısıtlı finansal kaynaklar nedeniyle defosu olan ve yapısal sorunları olan takımlar kurmak durumunda kalıyorlar. Ekstra mücadeleyle bu eksikliği kapatmaya çalışıyorlar. Fenerbahçe ise Euroleague’e iyi başlamadığı bir gerçek fakat kadro kalitesi rakibinin oldukça üstünde. Fenerbahçe’den farklı bir galibiyet bekliyorum.