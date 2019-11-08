Fenerbahçe'de 3 eksik! Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe, Kasımpaşa maçı için geri sayım sürüyor. Süper Lig'de 11. hafta açılış maçında bu akşam Ülker Stadyumu'nda Kasımpaşa'yı konuk edecek olan Fenerbahçe'de gözler maçın oynanacağı saate çevrildi. Maçın başlamasına saatler kala taraftarlar maçın yayınlanacağı saat ve yayın bilgilerini araştırmaya başladı. Sarı Lacivertli takımda sakatlıkları süren Max Kruse, Adil Rami maçın kadrosuna alınmadı. Emre Belözoğlu'nun ise bu akşam oynanacak olan maçta forma giymesi beklenmiyor.

Kasımpaşa ile bu akşam 33. randevuya çıkacak olan Fenerbahçe geride kalan 32 karşılaşmanın 25'inden galip çıkan taraf olurken lacivert beyazlı takım sadece 3 kez kazanabildi. Geride kalan 4 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

FENERBAHÇE-KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı bu akşam saat 20:30'da başlayacak. Süper Lig'de 11. haftanın açılış maçı beIN SPORTS 1 HD ekranından naklen yayınlanacak.

Fenerbahçe ile Kasımpaşa 33. randevuda

Fenerbahçe ile Kasımpaşa, Süper Lig tarihinde yarın 33. kez karşılaşacak.

İki ekip arasında geride kalan 32 maçtan 25'ini Fenerbahçe, 3'ünü Kasımpaşa kazandı, 4 müsabaka da berabere sonuçlandı. Fenerbahçe'nin lig maçlarındaki 78 golüne, Kasımpaşa 28 golle yanıt verdi.

Geçen sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan müsabaka 2-2 tamamlandı. İkinci devre Kasımpaşa'da ise kazanan taraf 3-1'lik skorla Fenerbahçe oldu.

Kasımpaşa 13 maçtır kazanamıyor

Kasımpaşa, Süper Lig'de Fenerbahçe ile yaptığı son 13 maçta galip gelemedi. Fenerbahçe karşısında son galibiyetini 2012-2013 sezonunun ilk yarısında evinde 2-0'lık sonuçla alan lacivert-beyazlılar, daha sonraki 13 maçtan 11'ini yitirdi, 2'sinde berabere kaldı.

En farklı skorlar

İki takım arasında oynanan maçlarda en farklı skorlu galibiyetleri Fenerbahçe, 6-2 ve 5-1'lik skorlarla elde etti. 2010-2011 sezonunun ilk yarısında Kasımpaşa'nın sahasındaki yenileme çalışmaları nedeniyle Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan maçı Fenerbahçe 6-2 kazandı. 2016-2017 sezonunun ilk yarısındaki 5-1'lik maç da iki ekip arasındaki 32 müsabaka içinde en farklı skorlardan biri olarak kayıtlara geçti.

Kasımpaşa ise 2009-2010 sezonunda Kadıköy'de yapılan ve Fenerbahçe'nin cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçtan 3-1, 2012-2013'te kendi sahasındaki karşılaşmadan da 2-0 galip ayrıldı. Bu arada, Fenerbahçe ile Kasımpaşa, iki aşamalı olarak oynanan 1962-1963 sezonunda hem Beyaz Grup'ta hem de Final Grubu'nda birlikte yer alınca, bir sezonda birbirleriyle toplam 4 maç yapmış oldu.

Kasımpaşa'nın 14 maçta golü yok

Kasımpaşa, Fenerbahçe ile lig tarihinde yaptığı 32 maçın 14'ünde gol atamadı. Lacivert-beyazlılar, Fenerbahçe filelerini 18 maçta havalandırabilirken, kalesinde ise sadece 4 maçta gol görmedi.