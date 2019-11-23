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23.11.2019 - 15:55 |

Fenerbahçe'de 3 yıldız Malatya kadrosunda yok!

BtcTurk Yeni Malatyaspor'la karşılaşacak Fenerbahçe'de sakatlıkları süren Max Kruse, Vedat Muriç ve Mevlüt kadroya alınmadı.

Fenerbahçe'nin yarın deplasmanda karşılaşacağı Yeni Malatyaspor mücadelesi öncesi Mevlüt Erdinç'ten kötü haber geldi. 

Adalesinde yırtık tespit edilen Mevlüt Erdinç kadroya alınmadı. Fenerbahçe'de ayrıca Kruse ve Muriç sakatlıkları nedeniyle Malatya'ya götürülmedi. 

Fenerbahçe'nin kafilesi şu şekilde;

'Altay, Harun, Sadık, Zanka, Serdar, Rami, Murat, Hasan Ali, Emre, Jailson, Gustavo, Ozan, Tolga, Tolgay, Zajc, Ferdi, Alper, Dirar, Deniz, Rodrigues, Moses.

Antrenmanda bacağının alt kısmında ağrı hisseden Mevlüt Erdinç'in çekilen MR'ı sonrasında sol bacak alt adalesinde kısmı yırtık tespit edildi. Oyuncunun tedavisine başlandı.'

 Fenerbahçede 3 yıldız Malatya kadrosunda yok

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