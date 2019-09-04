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04.09.2019 - 21:44| İSTANBUL, (DHA)

Fenerbahçe'de Alanyaspor mesaisi

Fenerbahçe, Süper Lig'in 4'üncü haftasında deplasmanda Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına iki günlük iznin ardından Can Bartu Tesisleri'nde bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Fenerbahçe'de Alanyaspor mesaisi

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde milli takımlarında yer alan oyunculardan yoksun gerçekleştirilen idman saat 19.00da başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda pas çalışmaları yapan oyuncular, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla antrenmanı noktaladı.

Öte yandan yeni transfer Luiz Gustavo takımla ilk idmanını yaparken Volkan Demirel de teknik heyetle birlikte ilk antrenmanına çıktı.

Sarı-lacivertli ekip, Alanyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmalarla sürdürecek.

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