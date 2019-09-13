Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerFenerbahçeFenerbahçe'de Alanyaspor mesaisi!
13.09.2019 - 00:12 | | AA

Fenerbahçe'de Alanyaspor mesaisi!

Süper Lig lideri Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe'de Alanyaspor mesaisi!

Süper Lig'in 4. haftasında 16 Eylül Pazartesi günü Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

 Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladığı belirtildi. İdmanın taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladığı kaydedildi. 

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Fenerbahçede Alanyaspor mesaisi

 

    Putin, Habib Nurmagomedov ile görüştü
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Galatasaray'dan Başakşehir'e Abdurrahim Albayrak cevabı!

    Galatasaray'dan Başakşehir'e Abdurrahim Albayrak cevabı!

    Galatasaray'dan Tahkim Kurulu açıklaması! Fatih Terim...

    Galatasaray'dan Tahkim Kurulu açıklaması! Fatih Terim...

    CSKA Moskova - TOFAŞ: 87-85

    CSKA Moskova - TOFAŞ: 87-85

    Fikret Orman: "Adana Demirspor ile maç yapacağız"

    Fikret Orman: "Adana Demirspor ile maç yapacağız"

    Sıradaki Haber