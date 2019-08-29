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29.08.2019 - 11:42| İSTANBUL (İHA)

Fenerbahçe'de Altay antrenmana katılmadı

Fenerbahçe, Süper Lig’in 3. haftasında karşı karşıya geleceği Trabzonspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sırtındaki ağrı sebebiyle kaleci Altay çalışmaya katılmadı.

Fenerbahçe'de Altay antrenmana katılmadı

Fenerbahçe, Süper Lig’in 3. haftasında 1 Eylül Pazar günü karşı karşıya geleceği Trabzonspor maçının hazırlıklarını bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı idmanla devam ettirdi.

Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde yapılan antrenman ısınma çalışmalarıyla başladı. Sarı-lacivertli futbolcular, idmanın basına açık kısmında 5’e 2 top kapma çalışması gerçekleştirdi.

Antrenmana sakatlığı bulunan Moses, Isla, Hasan Ali ve sırtında hissettiği ağrı nedeniyle Altay katılmadı. 

Sarı-lacivertliler, Trabzonspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. 

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