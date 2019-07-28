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28.07.2019 - 22:55| İSTANBUL (AA)

Fenerbahçe'de Audi Cup öncesi son idman

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına akşam antrenmanıyla devam etti.

Fenerbahçe'de Audi Cup öncesi son idman

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde, bir grup futbolcunun salonda sakatlık önleyici egzersiz çalışmaları yaptığı bildirildi.

Sarı-lacivertlilerin daha sonra sahada koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 takım halinde dar alanda çift kale maç oynadığı aktarıldı.

Fenerbahçe, Audi Kupası'na katılmak için yarın Almanya'ya gidecek.

 

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