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11.09.2019 - 23:13| AA

Fenerbahçe'de Aytemiz Alanyaspor mesaisi!

Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe'de Aytemiz Alanyaspor mesaisi!

Süper Lig'in 4. haftasında 16 Eylül Pazartesi günü lider Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladığı belirtildi. Pas çalışması ile süren idmanın dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandığı kaydedildi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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