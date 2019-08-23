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23.08.2019 - 20:41| AA

Fenerbahçe'de Başakşehir hazırlığı!

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe'de Başakşehir hazırlığı!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında yarın Medipol Başakşehir'e konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. 

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmanın koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleri ile başladığı belirtildi. 

Üç gruba ayrılan oyuncuların, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması ile devam eden idmanı, çift kale maçın ardından gerçekleştirilen taktiksel çalışmalarla tamamladığı kaydedildi. 

Sarı-lacivertli takım, idmanın ardından tesislerde kampa girdi.

 

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