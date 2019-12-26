Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor hazırlıkları
26.12.2019 - 14:38 | | İSTANBUL (İHA)

Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor hazırlıkları

Süper Lig'in 17. haftasında pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor hazırlıkları

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması yapıldı. Dar alanda yapılan çift kale maçla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertliler, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Cristiano Ronaldo'nun inanılmaz golüne bir de böyle bakın!
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Fatih Terim, Turgay Demir'i affetmedi!

Fatih Terim, Turgay Demir'i affetmedi!

Denizlispor'da rota Tyler Boyd

Denizlispor'da rota Tyler Boyd

Yayıncı kuruluştan müjde! O maçların hepsi şifresiz...

Yayıncı kuruluştan müjde! O maçların hepsi şifresiz...

Real Madrid’e olumsuz VAR yanıtı

Real Madrid’e olumsuz VAR yanıtı

Sıradaki Haber