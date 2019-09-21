Fenerbahçe'de çifte sakatlık şoku!

Celal Umut Eren - Skorer

Sezon başından bu yana sakatlıklarla uğraşan Fenerbahçe'de Garry Rodrigues şoku yaşandı. Ankaragücü maçının ilk yarısında 37. dakikada pas verirken bir anda kendini yere bırakan Rodrigues, sol ayak bileğinin üzerine basamadı.

Pozisyon sırasında bileği esneyen tecrübeli yıldız, hemen sağlık ekibine işaret etti. Sağlık ekibinin müdahalesiyle omuzlarda dışarıya alınan Rodrigues, Galatasaray derbisi öncesi büyük bir üzüntü yarattı.

Deniz Türüç sıkıntısı

Garry Rodrigues'in sakatlığıyla sarsılan Fenerbahçe'de 84. dakikada Deniz Türüç şoku da yaşandı. Sol ayak bileğini tutan Deniz, kendini yere bıraktı.

Hemen sağlık ekibi oyuna müdahale etti. Sekerek kenara gelen tecrübeli futbolcu oyuna devam edemedi ve yerini Tolgay Arslan'a bıraktı.