Fenerbahçe'de derbi öncesi 2 eksik!

Süper Lig'de deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Fenerbahçe hazırlıklarını Samandıra'da sürdürdü.

İdmanda Garry Rodrigues ve Moses dışında tüm takım antrenmanın tamamında yer aldı.

Öte yandan kaptan Emre Belözoğlu’nun derbi öncesi sorunu olmadığı ve sahadaki yerini alabileceği biliniyor.

Muhtemel derbi 11'i

Milliyet'in edindiği bilgiye göre Ersun Yanal’ın kalede Altay’a şans vermesi beklenirken, defansta Ozan Tufan, Zanka, Jailson ve Dirar dörtlüsüne, orta sahada da Emre-Gustavo ikilisine, ileride ise Deniz, Kruse, Muriç ve Tolga Ciğerci’ye forma vereceği bildiriliyor.