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19.12.2019 - 15:00 | | Ä°STANBUL (AA)

Fenerbahçe'de derbi öncesi 4 eksik

FenerbahÃ§e, BeÅŸiktaÅŸ derbisinin hazÄ±rlÄ±klarÄ±na baÅŸladÄ±. SakatlÄ±klarÄ± bulunan Moses, Hasan Ali ve Zajc kendi programlarÄ± dahilinde Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken, SadÄ±k Ã‡iftpÄ±nar'Ä±n tedavisi devam etti.Â

Fenerbahçe'de derbi öncesi 4 eksik

FenerbahÃ§e, SÃ¼per Lig'in 16. haftasÄ±nda 22 AralÄ±k Pazar gÃ¼nÃ¼ Ãœlker StadÄ±'nda BeÅŸiktaÅŸ ile oynayacaÄŸÄ± derbi maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±na baÅŸladÄ±.

SarÄ±-lacivertli kulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, FenerbahÃ§e Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktÃ¶r Ersun Yanal yÃ¶netiminde gerÃ§ekleÅŸtirilen antrenmanda dÃ¼n oynanan Ä°stanbulspor maÃ§Ä±nda forma giyen futbolcular, yenilenme idmanÄ± yaptÄ±.

DiÄŸer futbolcular ise antrenmanda koordinasyonun ardÄ±ndan Ã§eÅŸitli pas ve top kapma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi.

Ä°dman dar alanda Ã§ift kale maÃ§ ve bireysel Ã§alÄ±ÅŸmalarla sona erdi.Â SakatlÄ±klarÄ± bulunan Victor Moses, Hasan Ali KaldÄ±rÄ±m ve Miha Zajc kendi programlarÄ± dahilinde Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken, SadÄ±k Ã‡iftpÄ±nar'Ä±n tedavisi devam etti.

SarÄ±-lacivertli ekip hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± yarÄ±n yapacaÄŸÄ± antrenmanla sÃ¼rdÃ¼recek.

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