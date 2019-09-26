Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerFenerbahçeFenerbahçe'de derbi öncesi neşeli antrenman
26.09.2019 - 12:09 | | Mustafa Akın - Sezer Afşar / İstanbul,(DHA) - / Fotoğraf: Süleyman ARAT

Fenerbahçe'de derbi öncesi neşeli antrenman

Fenerbahçe, Galatasaray derbisinin hazırlıklarını yaptığı neşeli antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe'de derbi öncesi neşeli antrenman

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, düz koşu ile başladı. Basına 25 dakikalık ilk bölümü açık olarak gerçekleştiren idman daha sonra topla çalışma ile devam etti. Fenerbahçeli futbolcular basına açık olan bölümünde ise ikili koordinasyon çalışması gerçekleştirdi.

Fenerbahçe'nin derbi hazırlıklarını sportif direktör Damien Comolli ile idari menajer Volkan Ballı da takip etti. Sarı-lacivertli ekipte Emre Belözoğlu özel, Moses bireysel çalışırken Rodrigues'in ise tedavisi devam etti.
Fenerbahçe, Galatasaray derbisinin hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sonlandıracak.

ZEMİN ÇALIŞMALARI BAŞLADI
Can Bartu Tesisleri'ndeki 1 nolu sahada zemin çalışmaları başladı. 70 gün sürecek çalışmalarda yeni sahaya hibrit çim uygulaması yapılacak. Sahanın sezonun ikinci yarısında hazır hale gelmesi bekleniyor.

KADRO ŞEKİLLENMEYE BAŞLADI
Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesinde kadro şekillenmeye başladı. Fenerbaçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın sarı-kırmızılı ekiple oynanacak maçta bir önceki maça göre önemli bir değişikliğe gitmesi beklenmiyor. Yanal'ın kalede Altay'a kesin gözle şans vermesi beklenirken, defansta Ozan, Zanka, Jailson ve Isla dörtlüsüne, orta sahada Emre-Gustavo ikilisine, ileride ise Deniz, Max Kruse, Vedat ve Tolga Ciğerci'ye forma vermesi bekleniyor.

    Fikret Orman'a büyük destek!
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Trabzonspor'dan üyelik aidatı açıklaması

    Trabzonspor'dan üyelik aidatı açıklaması

    Taha Akgül: Dünya Şampiyonası'nda final müsabakası çok travmatik bitti

    Taha Akgül: Dünya Şampiyonası'nda final müsabakası çok travmatik bitti

    Avrupa'nın sürpriz golcüleri yıldızlara meydan okuyor

    Avrupa'nın sürpriz golcüleri yıldızlara meydan okuyor

    "THY Avrupa Ligi'nde kupayı almak istiyoruz"

    "THY Avrupa Ligi'nde kupayı almak istiyoruz"

    Sıradaki Haber