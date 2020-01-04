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04.01.2020 - 10:20 | | İSTANBUL (AA)

Fenerbahçe'de devre arası kampı 3 gün uzatıldı

Süper Lig'de sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına yarın başlayacak Fenerbahçe'de devre arası kampı 3 gün süreyle uzatıldı.

Fenerbahçe'de devre arası kampı 3 gün uzatıldı

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'ne yarın gidecek Fenerbahçe, 13 Ocak'a kadar Rixos Belek'te çalışacak.

Sarı-lacivertliler, daha önce kampın 5-10 Ocak tarihlerinde yapılacağını açıklamıştı.

İlk resmi maçını 14 Ocak'ta Ziraat Türkiye Kupası'nda İstikbal Mobilya Kayserispor ile oynayacak Fenerbahçe, 13 Ocak'ta kampı tamamlayarak Antalya'dan Kayseri'ye geçecek.

 

 

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