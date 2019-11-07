Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu şoku yaşanıyor. Sağ kasığında birinci derece zorlanma olan Fenerbahçe kaptanı antrenmanda yer almadı.

Tecrübeli kaptan, sağ kasığında zorlanma nedeniyle en az 15 gün sahalardan uzak kalacak. Emre Belözoğlu'nun Kasımpaşa maçında oynaması beklenmiyor.

Max Kruse özel program dahilinde çalıştı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki idman, koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Ardından 3 grup halinde pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sakatlığı bulunan Max Kruse özel program dahilinde, Adil Rami ise ilk bölümde takımla çalıştı.

Fenerbahçe ile Kasımpaşa, yarın saat 20.30'da Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek.