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22.12.2019 - 18:00 |

Fenerbahçe'de Emre derbi kadrosunda yok

Sarı lacivertli takımda kaptan Emre Belözoğlu sakatlığı sebebiyle Beşiktaş maçının kadrosundan çıkarıldı.

Fenerbahçe'de Emre derbi kadrosunda yok

Celal Umut Eren - Skorer

Sarı lacivertli takımda kaptan Emre Belözoğlu şoku yaşanıyor... Tecrübeli futbolcu sakatlığı sebebiyle Beşiktaş maçının kadrosunda yer almıyor.

Sarı-lacivertli takımda teknik direktör Ersun Yanal, ilk 11'de önemli hamleler yaptı. Kaptan Emre Belözoğlu sağ kasığındaki sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Ancak Emre kadroya alınsaydı da yedekler arasında olacaktı. Eksik ve cezalıları fazla olan Ersun Yanal, sol bekte Nabil Dirar'la devam etti.

Kanatlarda da Tolga Ciğerci ve Deniz Türüç ilk 11'e girdi. Stoper hattında da Serdar Aziz'in yanında Jailson'un görevlendirilmesi dikkatlerden kaçmadı.

Zanka'yı kullanmayan teknik heyet, Brezilyalı futbolcuyu tercih etti.

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