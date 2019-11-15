15.11.2019 - 12:48 |
Fenerbahçe'de Emre takıma döndü
Sarı lacivertli takımda sakatlığı geçen ve İzlanda ile oynanan maçta kadroda yer alan Emre Belözoğlu bugün takıma döndü ve takımla birlikte idmanda yer aldı.
Fenerbahçe'ye Emre Belözoğlu'ndan müjdeli haber... Son olarak sakatlığı nedeniyle ligdeki Kasımpaşa maçında forma giyemeyen tecrübeli futbolcu milli takım kampında iyileşmişti.
İzlanda ile oynanan mücadelede yedekler arasında yer alan Emre bugün Fenerbahçe'ye döndü ve takımla birlikte antrenmanda yer aldı.
BtcTurk Yeni Malatyaspor hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de ayrıca sakatlıkları bulunan Max Kruse ve Vedat Muriç özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü.
Sarı lacivertli takım hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.