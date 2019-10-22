Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu gerçeği...

Süper Lig'de Denizlispor deplasmanında kazanan Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun yeteri kadar süre almaması Ersun Yanal'a yönelik eleştirileri artırdı. Tecrübeli teknik adamın, Ferdi Kadıoğlu hakkındaki düşüncesi ve planları ise ortaya çıktı.

Fenerbahçe'de Alper Potuk'un görev alması ve Ferdi Kadıoğlu'nun süre alamaması Ersun Yanal'a yönelik eleştirilerin yapılmasına nden olmuştu. Yanal ve ekibinin, Audi Cup'taki performansı nedeniyle Ferdi Kadıoğlu'nu son anda takımda tuttuğu öğrenildi. Ferdi Kadıoğlu'nun Almanya'daki organizasyondaki performansı sonrası kiralık gönderilme kararından vazgeçildiği ifade edildi. Tecrübeli teknik adam, Ferdi Kadıoğlu'nun eksikleri olduğunu ve başka bir takımda kiralık olarak oynamasının oyuncuya da katkı sağlayacağını düşünüyor.

Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'de bu sezon 4 lig maçında toplam 87 dakika süre aldı ve 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

ELJİF ELMAS MEST ETTİ!