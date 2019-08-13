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HaberlerFenerbahçeFenerbahçe'de futbolcular izinli, Zanka çalÄ±ÅŸÄ±yor!
13.08.2019 - 00:31| AA

Fenerbahçe'de futbolcular izinli, Zanka çalÄ±ÅŸÄ±yor!

FenerbahÃ§e'de yeni transfer Zanka Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.Â

Fenerbahçe'de futbolcular izinli, Zanka çalÄ±ÅŸÄ±yor!

FenerbahÃ§e'de yeni transfer Zanka ile tedavi sÃ¼reÃ§leri devam eden futbolcular, Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.Â 

SarÄ±-lacivertli kulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re futbol takÄ±mÄ±, Demir Grup Sivasspor maÃ§Ä±nÄ±n ardÄ±ndan 2 gÃ¼n izin kullanÄ±rken, kadroya yeni katÄ±lan Zanka ve tedavi sÃ¼reÃ§leri devam futbolcular, FenerbahÃ§e Can Bartu Tesisleri'nde Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na kondisyoner ve fizyoterapist eÅŸliÄŸinde devam etti.Â 

SÃ¼per Lig'in ilk haftasÄ±nda 19 AÄŸustos Pazartesi gÃ¼nÃ¼ GaziÅŸehir Gaziantep'i konuk edecek FenerbahÃ§e, 2 gÃ¼nlÃ¼k iznin ardÄ±ndan hazÄ±rlÄ±klarÄ±na yarÄ±n devam edecek.

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