FenerbahÃ§e'de yeni transfer Zanka ile tedavi sÃ¼reÃ§leri devam eden futbolcular, Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.Â

SarÄ±-lacivertli kulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re futbol takÄ±mÄ±, Demir Grup Sivasspor maÃ§Ä±nÄ±n ardÄ±ndan 2 gÃ¼n izin kullanÄ±rken, kadroya yeni katÄ±lan Zanka ve tedavi sÃ¼reÃ§leri devam futbolcular, FenerbahÃ§e Can Bartu Tesisleri'nde Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na kondisyoner ve fizyoterapist eÅŸliÄŸinde devam etti.Â

SÃ¼per Lig'in ilk haftasÄ±nda 19 AÄŸustos Pazartesi gÃ¼nÃ¼ GaziÅŸehir Gaziantep'i konuk edecek FenerbahÃ§e, 2 gÃ¼nlÃ¼k iznin ardÄ±ndan hazÄ±rlÄ±klarÄ±na yarÄ±n devam edecek.