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13.08.2019 - 23:51| AA

Fenerbahçe'de Gazişehir Gaziantep hazrılığı!

Süper Lig'de Gazişehir Gaziantep'i ağırlayacak Fenerbahçe, 2 günlük iznin ardından hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe'de Gazişehir Gaziantep hazrılığı!

Süper Lig'in ilk haftasında 19 Ağustos Pazartesi günü Gazişehir Gaziantep'i ağırlayacak Fenerbahçe, 2 günlük iznin ardından hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi. 

Pas idmanı ve çift kale maçlarla devam eden antrenmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdiği aktarıldı. 

Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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