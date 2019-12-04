Fenerbahçe'de Gençlerbirliği mesaisi başladı

Can Bartu Tesisleri'ndeki idmanda, Ziraat Türkiye Kupası'nda dün İstanbulspor ile oynanan karşılaşmada forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaptı.

Kupa karşılaşmasında görev almayan oyuncular ise 5'e 2 top kapma, pas ve bireysel çalışmalarla günü tamamladı. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Hasan Ali Kaldırım ve Mevlüt Erdinç, özel program dahilinde antrenman yaptı.

Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşılaşmasının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak.