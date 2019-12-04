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04.12.2019 - 14:06 | | İSTANBUL, (DHA) -

Fenerbahçe'de Gençlerbirliği mesaisi başladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 14'üncü haftasında Gençlerbirliği ile 6 Aralık Cuma günü sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe'de Gençlerbirliği mesaisi başladı

Can Bartu Tesisleri'ndeki idmanda, Ziraat Türkiye Kupası'nda dün İstanbulspor ile oynanan karşılaşmada forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaptı.

Kupa karşılaşmasında görev almayan oyuncular ise 5'e 2 top kapma, pas ve bireysel çalışmalarla günü tamamladı. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Hasan Ali Kaldırım ve Mevlüt Erdinç, özel program dahilinde antrenman yaptı.

Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşılaşmasının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak.

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