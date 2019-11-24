Fenerbahçe'de gözler Vedat Muriç'i aradı!

Süper Lig'de Yeni Malatyaspor'a konuk olan Fenerbahçe maçtan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.

Forvetsiz kalan Yanal, Alper Potuk'u ilk 11'e sürdü ve ileri uçta değerlendirdi.Tecrübeli futbolcu bu sezon ilk 11'de başladı. Alper, en son geçen sezon Cocu yönetiminde 3. haftada Göztepe deplasmanında 11'de bulunmuştu. Daha önce Aykut Kocaman, İsmail Kartal ve Phillip Cocu dönemlerinde forvete yakın oynatılan Alper, Ersun Yanal tarafından da ilk defa bu şekilde görevlendirildi. 28 yaşındaki oyuncu bu sezon bu maç öncesine kadar 4 maçta toplamda 32 dakika sahada kalmıştı.



Öğrencisini Eskişehirspor döneminden beri iyi tanıyan Ersun Yanal, Alper Potuk'u özel olarak görevlendirildi. Öte yandan bir diğer sürpriz gelişme Garry Rodrigues'in yedek kalması oldu. Kanatlarda Moses ile Tolga Ciğerci yer aldı.

Muriç ne zaman dönecek

Fenerbahçe'de Kosovalı golcünün sahalara dönüşü merak ediliyor. Yıldız ismin sakatlığının 5 hafta sürmesinin söz konusu olmadığı öğrenildi. Bir sonraki hafta Göztepe'yi konuk edecek Fenerbahçe'de Vedat Muriç için seferberlik hakim. Göztepe maçından önce son kontrolleri yapılacak Vedat'ın oynayıp oynamayacağına karar verilecek.