FenerbahÃ§e Futbol TakÄ±mÄ±, Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ±'nda TFF 1. Lig takÄ±mlarÄ±ndan Ä°stanbulspor ile yarÄ±n yapacaÄŸÄ± 5. tur ilk maÃ§Ä±nÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± tamamladÄ±.Â

SarÄ±-lacivertli kulÃ¼pten alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, FenerbahÃ§e Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktÃ¶r Ersun Yanal yÃ¶netiminde gerÃ§ekleÅŸtirildi.Â

KoÅŸu, Ä±sÄ±nma ve koordinasyon hareketleriyle baÅŸlayan antrenman, 5'e 2 top kapma ve pas Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±yla devam etti. Ä°dman, Ã§ift kale maÃ§ ve bireysel Ã§alÄ±ÅŸmalarla sona erdi.

SakatlÄ±klarÄ± sÃ¼ren MevlÃ¼t ErdinÃ§ ve Hasan Ali KaldÄ±rÄ±m Ã¶zel program dahilinde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.

FenerbahÃ§e, yarÄ±n saat 20.45'te baÅŸlayacak maÃ§ta Ãœlker StadÄ±'nda Ä°stanbulspor'u konuk edecek.