30.07.2019 - 23:59| Skorer
Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım şoku!
AUDI Cup'ta Bayern Münih'e konuk olan Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım şoku yaşandı.
Allianz Arena'da düzenlenen Audi Kupası'nda Fenerbahçe, Bayern Münih ile karşılaştı.
Ersun Yanal'ın ilk 11'de başlattığı Hasan Ali Kaldırım mücadelenin ilk yarısında sakatlandı. Kenara gelip tedavi olduğu sırada Fenerbahçe kalesinde ilk golü gördü. Müsabakaya devam edemeyen Hasan Ali Kaldırım 24. dakikada oyundan çıkarken yerine Dirar sahaya girdi.
Hasan Ali Kaldırım'ın devre arasında koltuk değnekleriyle yürümesi dikkat çekti.