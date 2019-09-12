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12.09.2019 - 08:38

Fenerbahçe'de hedef Dario Mlnejak!

Fenerbahçe, devre arasında Rizespor’un Hırvat sol beki Dario Mlnejak’ı transfer etmek istiyor. Başkan Ali Koç önümüzdeki günlerde Rize yönetimi ile görüşecek.

Fenerbahçe'de hedef Dario Mlnejak!

Sezon başında Rizespor'dan Vedat Muriç'i alan Fenerbahçe sol bek sıkıntısını gidermek için yine Rizespor'un kapısını çalacak.

Teknik Direktör Ersun Yanal'ın Hırvat sol bek Dario Melnjak'ı çok beğendiği ve yönetime alınması yönünde rapor verdiği belirlendi. Kolarov için çok uğraşan ancak alamayan Fenerbahçe transferin son gününde Clichy'ye de teklif götürmüştü. Rize ile iyi ilişkileri olan Fenerbahçe'nin Hırvat solbek için de önümüzdeki günlerde Rize ile görüşmesi bekleniyor.

Fenerbahçede hedef Dario Mlnejak

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