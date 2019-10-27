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27.10.2019 - 15:14 | | İSTANBUL (AA)

Fenerbahçe'de Hüseyin Çakıroğlu anıldı

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Hüseyin Çakıroğlu, ölümünün 33. yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

Fenerbahçe'de Hüseyin Çakıroğlu anıldı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Karacaahmet Mezarlığı'ndaki anma törenine Çakıroğlu ailesinin yanı sıra, eski futbolculardan Şenol Çorlu, İsmail Kartal, Cem Pamiroğlu, 1907 Derneği Başkanı Ruşen Çetin ve taraftarlar katıldı.

Anma töreni, okunan duaların ardından sona erdi.

Hüseyin Çakıroğlu, 1984-1986 yılları arasında Fenerbahçe forması giymişti.

 

 

    Zeki Çelik'in keyfi yerinde...
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