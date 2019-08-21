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HaberlerBeko Basketbol LigiFenerbahçe'de Ä°dil SaçalÄ±r'la profesyonel sözleÅŸme yapÄ±ldÄ±
21.08.2019 - 22:04| AA

Fenerbahçe'de Ä°dil SaçalÄ±r'la profesyonel sözleÅŸme yapÄ±ldÄ±

FenerbahÃ§e KadÄ±n Basketbol TakÄ±mÄ±, altyapÄ±sÄ±nda yetiÅŸen Ä°dil SaÃ§alÄ±r ile profesyonel sÃ¶zleÅŸmeye imza attÄ±.Â

Fenerbahçe'de Ä°dil SaçalÄ±r'la profesyonel sözleÅŸme yapÄ±ldÄ±

FenerbahÃ§e KadÄ±n Basketbol TakÄ±mÄ±, altyapÄ±sÄ±nda yetiÅŸen Ä°dil SaÃ§alÄ±r ile profesyonel sÃ¶zleÅŸmeye imza attÄ±.Â 

SarÄ±-lacivertli kulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, 2002 doÄŸumlu sporcuyla 4 yÄ±llÄ±k mukavele imzalandÄ±. Ä°dil'in, 2019-2020 sezonundan itibaren A takÄ±mla KadÄ±nlar Basketbol SÃ¼per Ligi ve pilot takÄ±m konumundaki FenerbahÃ§e GeliÅŸim'le de TÃ¼rkiye KadÄ±nlar Basketbol Ligi maÃ§larÄ±nda forma giyeceÄŸi belirtildi.

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