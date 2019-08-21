FenerbahÃ§e KadÄ±n Basketbol TakÄ±mÄ±, altyapÄ±sÄ±nda yetiÅŸen Ä°dil SaÃ§alÄ±r ile profesyonel sÃ¶zleÅŸmeye imza attÄ±.Â

SarÄ±-lacivertli kulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, 2002 doÄŸumlu sporcuyla 4 yÄ±llÄ±k mukavele imzalandÄ±. Ä°dil'in, 2019-2020 sezonundan itibaren A takÄ±mla KadÄ±nlar Basketbol SÃ¼per Ligi ve pilot takÄ±m konumundaki FenerbahÃ§e GeliÅŸim'le de TÃ¼rkiye KadÄ±nlar Basketbol Ligi maÃ§larÄ±nda forma giyeceÄŸi belirtildi.