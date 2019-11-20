Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerFenerbahçe HaberleriFenerbahçe'de iki eksik
20.11.2019 - 14:16 | | İSTANBUL (AA)

Fenerbahçe'de iki eksik

Süper Lig'in 12. haftasında 24 Kasım Pazar günü BtcTurk Yeni Malatyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe'de iki eksik

 

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.

Pas çalışmasıyla devam eden idmanın dar alanda çift kale maçla sona erdiği aktarıldı.

Sakatlıkları bulunan Max Kruse ve Vedat Muric, özel program dahilinde çalışırken, milli takımlardan dönen Garry Rodrigues ve Zanka yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

 

 

    Cutrone soyunma odasında coştu!
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Giresunspor, 19 maçlık deplasman hasretine son vermeyi hedefliyor

    Giresunspor, 19 maçlık deplasman hasretine son vermeyi hedefliyor

    Nevzat Dindar: Belhanda, G.Saray'ı kafasında bitirdi

    Nevzat Dindar: Belhanda, G.Saray'ı kafasında bitirdi

    Beşiktaş'ta Atiba takımla çalışmalara başladı

    Beşiktaş'ta Atiba takımla çalışmalara başladı

    Lemina müjdesi! Takımla çalıştı...

    Lemina müjdesi! Takımla çalıştı...

    Sıradaki Haber