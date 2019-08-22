22.08.2019 - 17:33
Fenerbahçe'de Isla sakatlık geçirdi
Fenerbahçe’nin bugün yapılan antrenmanında sakatlanan Şilili futbolcu Mauricio Isla'nın quadriceps kasında kısmi yırtık tespit edildi.
Senad Ok / Skorer
Fenerbahçe'de Mauricio Isla şoku yaşanıyor. Isla, sarı-lacivertlilerin sabah gerçekleştirdiği antrenmanda ağrı hissetti. Şilili futbolcunun yapılan kontrolleri ardından quadriceps kasında kısmi yırtık tespit edildi. Isla’nın tedavisine başlandığı belirtildi.
Isla'nın en az 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Yıldız oyuncu Başakşehir maçında forma giyemeyecek.
Takımda ayrıca Tolgay Arslan, Moses ile Hasan Ali Kaldırım'ın ise sakatlıkları devam ediyor.