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23.07.2019 - 14:55

Fenerbahçe'de Kameni ve Reyes kabusu sürüyor

Slimani, Ayew, Skrtel, Valbuena, Soldado gibi maliyeti yüksek oyuncularla yollarını ayıran Fenerbahçe'de Carlos Kameni ve Diego Reyes kabusu sürüyor.

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi Slimani, Ayew, Skrtel, Valbuena, Soldado gibi maliyeti yüksek oyuncularla yollarını ayırdı. Maaş bütçesi rahatladı. Ancak Sarı-Lacivertliler’de Carlos Kameni ve Diego Reyes kâbusu sürüyor. Yıllık 2.2 milyon Euro kazanan Kameni ile 1.5 milyon Euro maaş alan Reyes, bir türlü kendilerine takım bulamadı.

Kadroda düşünülmeyen iki oyuncunun maliyeti, bir yıldızın maaşı kadar.

 

 

 

 

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