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04.11.2019 - 14:03 | | İSTANBUL, (DHA)

Fenerbahçe'de Kasımpaşa mesaisi başladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 11'inci haftasında Kasımpaşa ile 8 Kasım Cuma günü oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Fenerbahçe'de Kasımpaşa mesaisi başladı

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 11.00'de başladı. İstikbal Mobilya Kayserispor maçında ilk 11 başlayan futbolcular rejenerasyon çalışmasıyla antrenmanı tamamlarken, diğer oyuncular salonda sakatlık önleyici egzersizler yaptı. Ardından sahaya geçen futbolcular koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle idmanı sürdürdü. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi. Sarı-lacivertli ekipte Max Kruse ile Adil Dami ise hazırlıklarını özel program dahilinde sürdürdü.

Fenerbahçe, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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