Fenerbahçe'de Kruse ve Dirar gelişmesi!

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 4üncü Eleme Turunda karşılaşacağı Tarsus İdman Yurdu maçı hazırlıklarına bir günlük iznin ardından bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde Can Bartu Tesislerinde gerçekleştirilen antrenman saat 19.00da salonda gerçekleştirilen sakatlık önleyici egzersiz çalışmalarıyla başladı. Ardından sahaya geçen futbolcular koşu ve ısınma hareketlerinin ardından 3 gruba ayrıldı ve 5e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Tedavisi süren Kruse ile özel program dahilinde çalışan Dirar katılmadı.

Sarı-lacivertli ekip, Tarsus İdman Yurdu maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla tamamlayacak.