Fenerbahçe'de Malcolm Thomas, ilk antrenmanına çıktı

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nın yeni transferi ABD'li uzun Malcolm Thomas, sarı-lacivertli takımla ilk antrenmanına çıktı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Ülker Spor ve Etkinlik Spor Salonu'nda yapılan antrenmana Thomas'ın da katıldığı belirtildi.

ABD'li oyuncunun antrenman öncesi takım arkadaşları ve teknik heyetle tanıştığı kaydedildi.