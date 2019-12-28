28.12.2019 - 21:24 | | AA
Fenerbahçe'de Malcolm Thomas, ilk antrenmanına çıktı
Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nın yeni transferi ABD'li uzun Malcolm Thomas, sarı-lacivertli takımla ilk antrenmanına çıktı. Antrenman öncesi takım arkadaşları ve teknik heyetle tanıştığı kaydedildi.
Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nın yeni transferi ABD'li uzun Malcolm Thomas, sarı-lacivertli takımla ilk antrenmanına çıktı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Ülker Spor ve Etkinlik Spor Salonu'nda yapılan antrenmana Thomas'ın da katıldığı belirtildi.
ABD'li oyuncunun antrenman öncesi takım arkadaşları ve teknik heyetle tanıştığı kaydedildi.