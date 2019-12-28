Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBasketbol Haberleri Fenerbahçe'de Malcolm Thomas, ilk antrenmanına çıktı
28.12.2019 - 21:24 | | AA

Fenerbahçe'de Malcolm Thomas, ilk antrenmanına çıktı

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nın yeni transferi ABD'li uzun Malcolm Thomas, sarı-lacivertli takımla ilk antrenmanına çıktı. Antrenman öncesi takım arkadaşları ve teknik heyetle tanıştığı kaydedildi.

Fenerbahçe'de Malcolm Thomas, ilk antrenmanına çıktı

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nın yeni transferi ABD'li uzun Malcolm Thomas, sarı-lacivertli takımla ilk antrenmanına çıktı. 

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Ülker Spor ve Etkinlik Spor Salonu'nda yapılan antrenmana Thomas'ın da katıldığı belirtildi. 

ABD'li oyuncunun antrenman öncesi takım arkadaşları ve teknik heyetle tanıştığı kaydedildi.

Fenerbahçede Malcolm Thomas, ilk antrenmanına çıktı

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Fenerbahçe Rize kadrosunu açıkladı! Emre Belözoğlu kafilede...
    Yunus Akgün getirdi, Mustafa Fettahoğlu bitirdi!
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Fenerbahçe kafilesi Rize'ye geldi! Muriç'e büyük ilgi...

    Fenerbahçe kafilesi Rize'ye geldi! Muriç'e büyük ilgi...

    Mustafa Kaplan: "Kimse Ankaragücü'nün oyuncusunu alırız hesapları yapmasın"

    Mustafa Kaplan: "Kimse Ankaragücü'nün oyuncusunu alırız hesapları yapmasın"

    Fenerbahçe'de Malcolm Thomas, ilk antrenmanına çıktı

    Fenerbahçe'de Malcolm Thomas, ilk antrenmanına çıktı

    Okan Buruk: "Arda'nın yeni bir başlangıca ihtiyacı var"

    Okan Buruk: "Arda'nın yeni bir başlangıca ihtiyacı var"

    Sıradaki Haber