23.12.2019 - 12:13 |
Fenerbahçe'de Medya Sorumlusu Alican Keser istifa etti
Fenerbahçe'de derbinin ardından Medya Sorumlusu Alican Keser görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinin ardından ayrılık yaşandı. A Takımın Medya Sorumlusu Alican Keser görevinden istifa etti.
Alican Keser yaptığı açıklamada, "Herkese merhaba, Bugün itibariyle görevimden istifa etmiş bulunuyorum. Bu kısa sürede sizlere yardımcı olabildiysem ne mutlu bana. Kırdığım, üzdüğüm birileri olduysa da hakkını helal etsin" ifadelerini kullandı.