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30.08.2019 - 07:19

Fenerbahçe'de Mevlüt Erdinç sesleri!

Fenerbahçe forvet bölgesi için Başakşehir'de forma şansı bulamayan Mevlüt Erdinç için harekete geçti.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, forvet bölgesi için sürpriz bir ismi gündemine aldı. Sarı-lacivertliler, Başakşehir'de forma giyen Mevlüt Erdinç'i listeye aldı.

Haber Global'in haberine göre adı Galatasaray'la da anılan tecrübeli futbolcu için Başakşehir'in düşük de olsa bonservis talep ettiği belirtilirken başkan Ali Koç'un FFP nedeniyle bu transferin bonservissiz halledilmesini istediği öğrenildi.

Fenerbahçe ile anlaşan 32 yaşındaki golcü yıllık 1.250.000 euro kazanacak. Mevlüt'ün menajeri bugün İstanbul'a gelip transferi sonlandıracak.  

Fenerbahçede Mevlüt Erdinç sesleri

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