Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerFenerbahçeFenerbahçe'de Moses şoku!
20.08.2019 - 01:38

Fenerbahçe'de Moses şoku!

Gazişehir maçının 74. dakikasında gol pası verirken sakatlanan Nijeryalı futbolcu, oyundan çıkmak zorunda kaldı. Moses'ın son durumunun bugünkü kontroller sonrası netleşeceği bildirildi.

Sarı-lacivertli takımda Victor Moses’ın sakatlığı herkesi üzdü.

74. dakikada bir atak esnasında pas verirken ters bir hareket yapan tecrübeli futbolcu, kasığından yaşadığı problem yüzünden oyundan çıkmak zorunda kaldı. Bu arada Moses’ın sakatlanmasına neden olan pas ise golle sonuçlandı.

Nijeryalı futbolcunun yapılan ilk kontrollerinde ön üst adelesinde zorlanma tespit edildi. Futbolcunun son durumunun bugünkü kontroller sonrası netleşeceği bildirildi.

Fenerbahçede Moses şoku

Daniel Sturridge, İstanbul'a geldi
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Cengiz Ünder'den imza sonrası ilk açıklama

Cengiz Ünder'den imza sonrası ilk açıklama

Eskişehirspor-Keçiörengücü: 1-1

Eskişehirspor-Keçiörengücü: 1-1

Süper Lig'de 1. hafta sonuçları ve puan durumu! Süper Lig 2. hafta fikstürü

Süper Lig'de 1. hafta sonuçları ve puan durumu! Süper Lig 2. hafta fikstürü

Juventus, Sarri'nin zatürre olduğunu duyurdu

Juventus, Sarri'nin zatürre olduğunu duyurdu

Sıradaki Haber