Fenerbahçe'de Moses şoku!

Sarı-lacivertli takımda Victor Moses’ın sakatlığı herkesi üzdü.

74. dakikada bir atak esnasında pas verirken ters bir hareket yapan tecrübeli futbolcu, kasığından yaşadığı problem yüzünden oyundan çıkmak zorunda kaldı. Bu arada Moses’ın sakatlanmasına neden olan pas ise golle sonuçlandı.

Nijeryalı futbolcunun yapılan ilk kontrollerinde ön üst adelesinde zorlanma tespit edildi. Futbolcunun son durumunun bugünkü kontroller sonrası netleşeceği bildirildi.