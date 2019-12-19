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19.12.2019 - 15:10 |

Fenerbahçe'de Ozan Tufan imzayı atıyor

Fenerbahçe, sezon sonunda sözleşmesi bitecek isimlerden Hasan Ali Kaldırım ile anlaşma sağladı. İmza önümüzdeki günlerde atılacak. Sırada, büyük bir çıkış yapan Ozan Tufan var.

Sarı-Lacivertliler’de 9 futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Bu isimlerden anlaşma sağlanan ilk oyuncu, 2 yıllık yeni kontrata imza atan Nabil Dirar oldu. Yönetim, diğer futbolcular için de çalışmaları sürdürüyor. Sarı-Lacivertliler’en el sıkıştığı ikinci isim, 2012 yılında Kayserispor’dan transfer edilen ve 7 yıldır Çubuklu formayı terleten Hasan Ali Kaldırım oldu. Takımın kaptanları arasında yer alan 30 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık anlaşma sağlandı. Resmi açıklama ve imza, önümüzdeki günlerde duyurulacak. Yönetim, Hasan Ali’den sonra takımın bir diğer önemi ismi Ozan Tufan ile masaya oturacak.

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4 yıllık teklif

24 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe macerası çalkantılı geçse de bu sezon müthiş bir çıkış yakaladı ve takımın vazgeçilmezlerinden biri oldu. Sarı-Lacivertliler, Ozan’a 4 yıllık yeni bir sözleşme sunacak. Başarılı oyuncu da imzayı atarsa, sözleşmesi bitecek isimlerden takım için en önemli görülen 3 isimle de anlaşma sağlanmış olacak.

Fenerbahçede Ozan Tufan imzayı atıyor

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