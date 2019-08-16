Fenerbahçe'de pas çalışması

Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk haftasında 19 Ağustos Pazartesi günü sahasında Gazişehir Gaziantep ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından top kapma ve pas çalışmaları yaptığı bildirildi.

Antrenmanın dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı. Sarı-lacivertli takım, hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.