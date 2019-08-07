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HaberlerFenerbahçeFenerbahçe'de Reyes'e büyük tepki!
07.08.2019 - 23:03

Fenerbahçe'de Reyes'e büyük tepki!

Fenerbahçe'nin Cagliari'yle karşılaştığı mücadelede Diego Reyes tepkilere maruz kaldı.

Fenerbahçe'de Reyes'e büyük tepki!

Kadıköy'deki ilk maçında Cagliari'yle karşılaşan Fenerbahçe'de oyuna girer girmez penaltıya sebebiyet veren Reyes büyük tepki çekti.


Sarı-lacivertli ekipte karşılaşmanın 61'inci dakikasında Jailson'un yerine oyuna dahil olan Reyes rakibine ceza sahası içinde faul yapınca hakem penaltıya hükmetti. Maçtaki ilk hareketinin penaltıyla sonuçlanması sonrası Reyes'e taraftarlar  tepki gösterdi. Reyes, mücadelede top her gelişinde ıslıklanıp yuhalanırken kaptan Emre Belözoğlu taraftarları sakinleştirmeye çalıştı.

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