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21.09.2019 - 20:45 |

Fenerbahçe'de Rodrigues şoku

Süper Lig'de Ankaragücü'nü konuk eden Fenerbahçe'de Garry Rodrigues şoku yaşandı.

Fenerbahçe'de Rodrigues şoku

 Celal Umut Eren - Skorer

Sezon başından bu yana sakatlıklarla uğraşan Fenerbahçe'de Garry Rodrigues şoku yaşandı. Ankaragücü maçının ilk yarısında 37. dakikada pas verirken bir anda kendini yere bırakan Rodrigues, sol ayak bileğinin üzerine basamadı.

Pozisyon sırasında bileği esneyen tecrübeli yıldız, hemen sağlık ekibine işaret etti. Sağlık ekibinin müdahalesiyle omuzlarda dışarıya alınan Rodrigues, Galatasaray derbisi öncesi büyük bir üzüntü yarattı. 

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