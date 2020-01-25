Fenerbahçe'de Rodriguez çıkmaz sokağa girdi!

CELAL UMUT EREN

Transfer döneminin bitmesine bir hafta kala Fenerbahçe’deki en büyük gündem olan sol bek transferinde farklı bir gelişme dikkat çekiyor. Sarı-lacivertlilerin sol bek için listesinin en başında Ricardo Rodriguez bulunuyor.



İsviçreli futbolcuyu Milan’dan kiralamak isteyen sarı-lacivertli kulüp, harcama limitlerindeki sıkışıklık nedeniyle resmi transfer yapamıyor. Lisans çıkarmada sıkıntıları olan Fenerbahçe, 28 yaşındaki sol bekle prensip anlaşmasına varmasına rağmen işi bitiremiyor. Bir diğer yandan yıldız oyuncuyu izleyen Hollanda’nın PSV takımı da şu anda zorlanıyor. Zira Fenerbahçe’nin problemleri nedeniyle transfer yarışında avantaj kazanan PSV, buna rağmen maaş konusunda sorunlar çekiyor.



Milan’la dahi şu anda görüşmelerini bitiremeyen Hollanda kulübü, Rodriguez’e ödenecek maaş konusunda istediği gibi adım atamadığı için mecbur bekliyor. Tıpkı Fenerbahçe gibi şu anda belirsizliker taşıyan PSV de bir B planı oluşturamıyor.



Artık Milan’da forma giymesi zor olan Ricardo Rodriguez de iki ekonomik sorun yaşayan Fenerbahçe ve PSV arasında gidip geliyor, halen daha resmi bir sözleşme yapamıyor. İki kulüp ayrıca bu transferi kiralama yöntemiyle bitirmek istiyor.

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