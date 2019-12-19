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19.12.2019 - 22:52 | | AA

Fenerbahçe'de Sadık Çiftpınar ameliyat edildi

Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor ile yapılan maçta sakatlanan Sadık Çiftpınar ameliyat edildi. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada ameliyatın başarılı geçtiği duyuruldu.

Fenerbahçe'de Sadık Çiftpınar ameliyat edildi

Fenerbahçeli futbolcu Sadık Çiftpınar, sakatlığı nedeniyle ameliyat edildi. 

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Başarılı bir ameliyat geçiren oyuncumuza geçmiş olsun diliyor, en kısa süre içinde eski sağlığına kavuşup, sahalara dönmesini temenni ediyoruz." denildi. 

Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor ile yapılan maçta sakatlanan Sadık Çiftpınar'ın ön çapraz bağında kopuk tespit edilmişti.

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