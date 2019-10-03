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03.10.2019 - 12:02 | | TAKVİM

Fenerbahçe'de Sadık Çiftpınar kulüp arıyor

Geçen sezon Yeni Malatyaspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Sadık Çiftpınar takım aramaya başladı.

Fenerbahçe'de Sadık Çiftpınar kulüp arıyor

Geçtiğimiz sezon devre arasında Fenerbahçe'ye transfer olan Sadık bu sezon büyük hayal kırıklığı yaşıyor.

Fenerbahçe'de ilk 11'e giremeyen ve kulübeye mahkum olan Sadık Çiftpınar'ın devre arasında takımdan ayrılacağı öğrenildi. Tecrübeli stoperin Zanka ve Rami transferleri sonrasında forma umudu kalmadı.

Fenerbahçede Sadık Çiftpınar kulüp arıyor

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